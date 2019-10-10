Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав.

Как пишет газета, такая мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей России. Врачам планируют выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. В Минздраве уточнили, что в Россию будут привлекать специалистов из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию.

При возникновении конкуренции за место врача среди россиян и иностранцев, отмечает Минздрав, список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников. В частности, не хватает 240 офтальмологов, в поликлиниках и стационарах требуется более 600 травматологов-ортопедов. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах, а общая нехватка, по данным Минздрава, — 1059 человек. При этом, согласно информации Минтруда, только 1 тыс. заинтересованных в вакансии врача соискателей зарегистрирована на бирже труда.