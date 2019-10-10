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Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав.

Как пишет газета, такая мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей России. Врачам планируют выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. В Минздраве уточнили, что в Россию будут привлекать специалистов из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию.

При возникновении конкуренции за место врача среди россиян и иностранцев, отмечает Минздрав, список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

Общество
Минздрав опроверг данные о неприеме на работу врачей из центра Блохина

По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников. В частности, не хватает 240 офтальмологов, в поликлиниках и стационарах требуется более 600 травматологов-ортопедов. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах, а общая нехватка, по данным Минздрава, — 1059 человек. При этом, согласно информации Минтруда, только 1 тыс. заинтересованных в вакансии врача соискателей зарегистрирована на бирже труда.

В начале октября Минздрав опроверг информацию об указании не принимать на работу в другие клиники врачей, уволившихся из Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Н.Н.Блохина.

Врачи онкоцентра жаловались на давление со стороны руководства, а также на проблему с зарплатами и переполненные палаты. Из медучреждения были готовы уволиться 26 врачей. Директор московского онкоцентра им. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления врачей об увольнении по собственному желанию. По его словам, их обязанности будут выполнять детские онкологи-гематологи Российской детской клинической больницы.

Теги: Минздрав, кадры, врачи
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