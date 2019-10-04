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Минздрав опроверг данные о неприеме на работу врачей из центра Блохина

Министерство здравоохранения России опровергло информацию о специальном указании ведомства не принимать на работу в другие клиники врачей, уволившихся из Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Н.Н. Блохина.

«Это утверждение не соответствует действительности. Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло», — заявили РБК в пресс-службе Минздрава.

Ранее заместитель директора Института детской онкологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н. Блохина) Михаил Рыков заявил РБК о существовании указа Минздрава не трудоустраивать врачей из онкоцентра.

«К нам обратились наши коллеги из двух других государственных медицинских учреждений. По их словам, в случае если мы попытаемся трудоустроиться там, то нас не возьмут на работу из-за соответствующего распоряжения Минздрава. Но гарантировать достоверность этой информации я не могу», — сказал он.

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Конфликт в онкоцентре Блохина начался в конце августа. Руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в больнице. В самом центре пояснили, что речь идет о сокращении вакантных ставок.

В сентябре сотрудники научного центра Блохина, в том числе заместители главы центра детской онкологии Михаил Рыков и Георгий Менткевич, обратились к министерству с требованием отстранить от работы их руководителя — Светлану Варфоломееву. Врачи пожаловались на давление со стороны руководства, а также на проблему с зарплатами и переполненные палаты. В противном случае из онкоцентра готовы были уволиться 26 врачей, уточняли они.

3 октября директор московского онкоцентра им. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления врачей об увольнении по собственному желанию. По его словам, их обязанности будут выполнять детские онкологи-гематологи Российской детской клинической больницы. 

Теги: Минздрав, онкоцентр, врачи, новости РБК
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