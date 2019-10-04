Минздрав опроверг данные о неприеме на работу врачей из центра Блохина

Минздрав опроверг данные о неприеме на работу врачей из центра Блохина

Министерство здравоохранения России опровергло информацию о специальном указании ведомства не принимать на работу в другие клиники врачей, уволившихся из Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Н.Н. Блохина.

«Это утверждение не соответствует действительности. Подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло», — заявили РБК в пресс-службе Минздрава.

Ранее заместитель директора Института детской онкологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н. Блохина) Михаил Рыков заявил РБК о существовании указа Минздрава не трудоустраивать врачей из онкоцентра.

«К нам обратились наши коллеги из двух других государственных медицинских учреждений. По их словам, в случае если мы попытаемся трудоустроиться там, то нас не возьмут на работу из-за соответствующего распоряжения Минздрава. Но гарантировать достоверность этой информации я не могу», — сказал он.