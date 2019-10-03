Общество , 03 окт, 12:38
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Глава онкоцентра Блохина подписал четыре заявления врачей об увольнении
Иван Стилиди, директор онкологического центра им. Блохина, подписал четыре заявления онкологов об увольнении по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе медучреждения.
«В данный момент директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления об уходе по собственному желанию», — заявили там.
Как сообщили в онкоцентре, обязанности этих врачей будут выполнять пять детских онколов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ).
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