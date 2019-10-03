Глава онкоцентра Блохина подписал четыре заявления врачей об увольнении

Глава онкоцентра Блохина подписал четыре заявления врачей об увольнении

Иван Стилиди, директор онкологического центра им. Блохина, подписал четыре заявления онкологов об увольнении по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе медучреждения.

«В данный момент директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления об уходе по собственному желанию», — заявили там.

Как сообщили в онкоцентре, обязанности этих врачей будут выполнять пять детских онколов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ).

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