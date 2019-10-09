Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» с подлодки в Черном море

Министерство обороны России показало видео стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки «Колпино» по мишеням в акватории Черного моря. Видео было опубликовано на канале ведомства в YouTube.

На кадрах видно, как экипаж одного из судов, обеспечивающих безопасность выполнения боевых упражнений, дал приказ подготовиться к стрельбам, после чего произошел запуск ракет. На последних кадрах ракета, запущенная с подлодки, уходит в небо.

Видео: Минобороны РФ

Стрельба «Калибрами» велась из подводного положения с дизель-электрической подводной лодки Б-271 «Колпино». Экипаж успешно поразил береговые и морские мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Подлодка Б-721, введенная в строй в 2016 году, уже использовала «Калибры» в реальной обстановке. Осенью 2017 года, после перехода в Средиземное море, подлодка выпустила несколько десятков ракет по целям боевиков в Сирии. Ею были уничтожены склады, пункты связи и командные центры запрещенной в России группировки «Исламское государство».