Российский новейший фрегат с ракетами «Калибр» вернулся из кругосветки

Фрегат «Адмирал Горшков» и суда обеспечения вернулись на главную базу Северного флота ВМФ в Североморске из кругосветного похода. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Мурман».

Первый дальний поход фрегата начался 26 февраля 2019 года и продлился 175 суток. «Адмирала Горшкова» сопровождали многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». Фрегат и судна сопровождения прошли Суэцкий и Панамский каналы, пересекли экватор в двух океанах. В ходе похода корабли совершили заходы в порты семи стран: Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго и Кабо-Верде.

В апреле «Адмирал Горшков» участвовал в параде в честь 70-летия ВМС Народно-освободительной армии Китая.

В конце июля «Адмирал Горшков» принял участие в Главном военно-морском параде на рейде в Кронштадте и в межфлотских учениях «Океанский щит-2019». В Североморске была организована торжественная встреча.