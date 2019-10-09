«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море

«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море

Ракеты поразили береговые и морские цели из акватории Черного моря. Пуски проводились из подводного положения

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / ТАСС

Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что экипаж выполнил стрельбу по береговой и морским целям в полигонах боевой подготовки. Ракеты успешно поразили цели, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Пуски осуществлялись из подводного положения.

В 2017 году Россия стреляла «Калибрами» с подлодки «Великий Новгород» в ходе борьбы с террористами в Сирии. В сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что «Калибры» доработали по итогам применения в Сирии. По его словам, сократилось время загрузки полетного задания в ракету.