С Байконура запустили «Протон-М» с европейским и американским спутниками

С Байконура запустили «Протон-М» с европейским и американским спутниками

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Протон-М» с европейским спутником Eutelsat 5 West B и американским аппаратом MEV-1. Прямая трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Планировалось, что запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту зарубежные спутники, пройдет 30 сентября, но его отложили. В госкорпорации тогда заявили о необходимости проведения дополнительных испытаний.

Позже руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск перенесли из-за проблемы с взаимодействием отечественной системы управления разгонного блока с электроникой американских космических аппаратов.

В госкорпорации отметили, что выведение спутников на орбиту продлится рекордные 15 часов 54 минуты. Запуск проходит по контракту компании International Launch Services, Inc. и глобального оператора спутниковой связи Eutelsat S.A.