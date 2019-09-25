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Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Протона-М»
Запуск ракеты, которая должна была вывести на орбиту европейский спутник и американский аппарат, был запланирован на 30 сентября, но его отложили. Проблема выявлена и устранена, сообщил Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Проблема, которая помешала своевременно запустить ракеты «Протон» с иностранными спутниками, выявлена, устранена, запуск запланирован на первую половину октября. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает «РИА Новости».

По его словам, причиной переноса запуска стала проблема с взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой американских космических аппаратов.

Технологии и медиа
«Роскосмос» отложил пуск ракеты «Протон-М» на неопределенный срок

Изначально запуск ракеты был назначен на 30 сентября. В минувшую среду стало известно, что запуск отложили. «Пуск состоится в первой половине октября», — сказал Рогозин.

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Рогозин сравнил запуск «Протона» с успехами на войне в 1943 году

«Протон» должен будет вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1). Ожидается, что запуск будет рекордным по длительности выведения спутников — 15 часов 54 минуты. В середине сентября «Роскосмос» сообщал, что подготовка к запуску «Протона-М» идет по графику

В июне вовремя не смог вылететь «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». Причиной стала неисправность на трубопроводе в ракете-носителе. В итоге запуск состоялся спустя месяц.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Протон-М
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