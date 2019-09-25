Глава «Роскосмоса» назвал причину переноса запуска «Протона-М»

Запуск ракеты, которая должна была вывести на орбиту европейский спутник и американский аппарат, был запланирован на 30 сентября, но его отложили. Проблема выявлена и устранена, сообщил Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Проблема, которая помешала своевременно запустить ракеты «Протон» с иностранными спутниками, выявлена, устранена, запуск запланирован на первую половину октября. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает «РИА Новости».

По его словам, причиной переноса запуска стала проблема с взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой американских космических аппаратов.

Изначально запуск ракеты был назначен на 30 сентября. В минувшую среду стало известно, что запуск отложили. «Пуск состоится в первой половине октября», — сказал Рогозин.