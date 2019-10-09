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«Дело 27 июля» ,  
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Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

Осужденный на три года лишения свободы Иван Подкопаев, применивший, по мнению следствия, газовый баллончик против полиции и росгвардейцев на несогласованном митинге 27 июля, отказался от данных ранее признательных показаний, передает «РИА Новости».

«Я изменил позицию, буду действовать в соответствии с [новыми] заявлениями», — сказал Подкопаев на заседании суда, добавив, что не признает своей вины и надеется на оправдательный приговор. На предыдущем заседании суда, прошедшем 2 октября, он отказался от помощи адвоката Николая Фомина, при котором дал признательные показания. Теперь интересы фигуранта «московского дела» будет представлять защитник Алексей Чернышев, заявлявший, что Подкопаев может поменять отношение к вынесенному обвинению.

Сейчас в Московском городском суде рассматривается жалоба, поданная защитой Подкопаева. Адвокат просит суд изменить наказание на условное.

Подкопаева задержали на несогласованной с властями акции в Москве 27 июля. По версии следствия, он распылил в лица сотрудников правоохранительных органов газовый баллончик, в результате чего два росгвардейца получили химический ожог слизистой оболочки глаза. На опубликованных СК кадрах с митинга видно, как из сумки задержанного вынимают нож, молоток, баллончик и противогаз.

Участника акции арестовали до 11 октября. По словам Подкопаева, его нож не является холодным оружием, баллончик требовался для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток были нужны ему по работе. 3 сентября столичный суд приговорил его к трем годам лишения свободы по делу о применении насилия к представителям власти. Из-за того, что Подкопаев признал свою вину, суд рассмотрел его дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Акция 27 июля прошла в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованного митинга СК завел уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому проходили 15 человек. Обвинения с большинства из них позднее были сняты, однако ряд фигурантов получили уголовные сроки от двух до трех с половиной лет за применение насилия в отношении представителей власти.

Теги: акция протеста, признательные показания, массовые беспорядки
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