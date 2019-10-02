Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США заинтересованны в том, чтобы сохранять на Ближнем Востоке нестабильную обстановку. Об этом он заявил на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Трансляция выступления главы ведомства ведется на сайте мероприятия.

«Вашингтон обычно считает для себя полезным иметь незатухающую турбулентность, незатухающую, потому что США далеко, здесь есть базы. Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, куда потечет нефть, откуда брать газ, где продать что-нибудь свое из вооружений. Чем больше длится конфликт, тем больше спрос на американское оружие», — пояснил министр.

По его словам, Москва, в отличие от Вашингтона, так не действует.

«Мы никогда не пытаемся куда-то без приглашения вмешиваться только ради того, чтобы влиять. <...> Они [США] хорошие купцы — либо покупай, либо мы тебя по другим направления зажмем», — добавил Лавров.