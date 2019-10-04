Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

Запрет на перелеты будет снят, после того как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло», заявил пресс-секретарь президента

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, когда Россия восстановит авиасообщение с Грузией, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, это произойдет после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло».

Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отсутствии возмещения российским перевозчикам из-за запрета на полеты: «Есть тема для общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств и правительства с компаниями ведется соответствующий разговор».

С 8 июля по указу Путина Россия приостановила полеты в Грузию, правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину. Это произошло после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Кремль тогда отмечал, что запрет будет действовать, пока ситуация в Грузии не нормализуется и любые угрозы для россиян не исчезнут.