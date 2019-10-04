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Протесты в Грузии ,  
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Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией
Запрет на перелеты будет снят, после того как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло», заявил пресс-секретарь президента
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, когда Россия восстановит авиасообщение с Грузией, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, это произойдет после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло».

Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отсутствии возмещения российским перевозчикам из-за запрета на полеты: «Есть тема для общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств и правительства с компаниями ведется соответствующий разговор».

Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

С 8 июля по указу Путина Россия приостановила полеты в Грузию, правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину. Это произошло после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Кремль тогда отмечал, что запрет будет действовать, пока ситуация в Грузии не нормализуется и любые угрозы для россиян не исчезнут.

В конце сентября глава МИДа Сергей Лавров на фоне первой за десять лет встречи с грузинским коллегой выступил за возобновление авиасообщения: «Это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки».

Бизнес
СМИ сообщили о письме «Победы» про компенсации за запрет летать в Грузию

«Коммерсантъ» 4 октября сообщил о письме «Победы» в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсаций из-за приостановки полетов. Компания якобы оценила убытки в 500 млн руб. Официально перевозчик отказался от комментариев. Помимо «Победы» в Грузию летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа».

Авторы: Полина Химшиашвили, Артём Губенко
Теги: Дмитрий Песков, авиасообщение
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