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МИД обвинил США в намеренном срыве работы комитета ООН по разоружению

Россия допускает, что США намеренно не выдают визы делегациям различных стран, чтобы блокировать работу Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности. Об этом на заседании комитета заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, таким образом США развязали «визовую войну». «Вполне логично поинтересоваться, не делается ли это специально, чтобы чужими руками заблокировать работу Первого комитета по обсуждению наиболее важных проблем международной безопасности, по многим из которых США уже многие годы не могут предложить ни единого позитивного решения», — сказал Ермаков.

Он также добавил, что Вашингтон не выполняет своих обязательств по обеспечению «максимально благоприятных» условий для проведения мероприятий ООН.

Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

В конце сентября стало известно, что США не выдали визы части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Среди них оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководитель аппарата главы МИД России Сергей Бутин и другие. Также визы не получилипредставители российской делегации, направлявшейся на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Проблемы с получением виз возникли также у иранских дипломатов.

В начале сентября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи ООН из-за того, что США не выдали въездные визы российским делегатам. По словам первого заместителя постпреда при ООН Дмитрия Полянского, из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета.

В итоге, в понедельник, 7 октября, зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам, также как и первый, приостановил работу из-за проблем с визами. По его словам, делегация Ирана заявила, что «не готова поддержать принятие программы работы», так как ни один из членов делегации не получил визы США.

Теги: МИД России, Генассамблея ООН, США
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