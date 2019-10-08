МИД обвинил США в намеренном срыве работы комитета ООН по разоружению

Россия допускает, что США намеренно не выдают визы делегациям различных стран, чтобы блокировать работу Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности. Об этом на заседании комитета заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, таким образом США развязали «визовую войну». «Вполне логично поинтересоваться, не делается ли это специально, чтобы чужими руками заблокировать работу Первого комитета по обсуждению наиболее важных проблем международной безопасности, по многим из которых США уже многие годы не могут предложить ни единого позитивного решения», — сказал Ермаков.

Он также добавил, что Вашингтон не выполняет своих обязательств по обеспечению «максимально благоприятных» условий для проведения мероприятий ООН.

В конце сентября стало известно, что США не выдали визы части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Среди них оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководитель аппарата главы МИД России Сергей Бутин и другие. Также визы не получилипредставители российской делегации, направлявшейся на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Проблемы с получением виз возникли также у иранских дипломатов.