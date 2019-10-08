Власти Москвы заявили о готовности столицы к зиме

Москва готова к осенне-зимнему периоду, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ Петр Бирюков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что московские власти не рассчитывают на то, что этой зимой будет «слишком тепло». По его словам, каждую зиму в Москве происходит от 60 до 70 переходов температуры воздуха с плюса на минус.

«По прошлому летнему периоду прогнозы не оправдались, то же с зимой: рассчитываем на худшее и готовимся к сложным погодным условиям», — сказал Бирюков. Он добавил, что в прошлые годы не было связанных с погодой аварий.

Первыми к отоплению начали подключать социальные объекты, такие как школы, больницы и детские сады. 23 сентября Бирюков сообщил о начале подачи тепла в жилые дома.