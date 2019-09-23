Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома

К настоящему времени в Москве тепло подано уже более чем в 2 тыс. жилых домов. В остальных отопление должны включить в течение пяти дней

Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

С понедельника, 23 сентября, отопление в Москве начнут включать в жилых домах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Собеседник агентства уточнил, что «процесс может занять до пяти дней».

«Сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

20 сентября компания МОЭК в соответствии с распоряжением властей Москвы начала подачу тепла на объекты социальной сферы столицы — детские сады, школы и больницы. По данным на понедельник, 23 сентября, тепло, по данным МОЭК, подано в 2326 зданий школ, 2371 здание детских садов, 1113 зданий больниц и 542 здания поликлиник. В общей сложности к теплу уже подключено 80% объектов социальной сферы и 2,4 тыс. жилых домов, подача тепла в которые началась раньше обычного из-за особенностей узлов подключения.