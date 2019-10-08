Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
«Коммерсантъ» узнал о назначении россиянина советником президента Армении Политика, 10:16 Почему Facebook может не запустить свою криптовалюту в 2020 году Крипто, 10:08 Роспотребнадзор напомнил о правах клиентов интернет-магазинов Общество, 10:06 Синоптики пообещали мокрый снег и дождь в Москве Общество, 10:01 Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда Финансы, 10:00 Программе Global Executive MBA исполняется 20 лет Пресс-релиз, 10:00 Электросамокаты поедут по правилам: ГИБДД готовит изменения в ПДД Авто, 09:54 В WhatsApp нашли позволяющую читать чужую переписку уязвимость Технологии и медиа, 09:48 Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО Политика, 09:38 Роскачество определило лучшие в России мессенджеры Технологии и медиа, 09:37 Онлайн для смелых: чем обернулось для eBay неумение рисковать — Bloomberg Pro, 09:11 Рынку легального такси предсказали замедление Технологии и медиа, 09:00 Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива Общество, 08:55 Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей Политика, 08:48
Общество ,  
0 
Синоптики пообещали мокрый снег и дождь в Москве

В Москве во вторник, 8 октября, ожидаются дождь и мокрый снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион сегодня останется в тыловой части циклона, и местами в Москве и области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказал он.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 4–6 градусов, в области — до плюс 2–7 градусов.

Леус уточнил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. «Минимальная температура воздуха, зафиксированная за эту ночь, составила плюс 0,4 градуса», — сказал он.

Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал РБК, что к выходным в Москве ожидается потепление. Он отметил, что с четверга температура воздуха начнет возрастать и достигнет нормы, а также растает снег. По его словам, на следующей неделе в столице будет тепло, как в сентябре.

Теги: Москва, погода, снег, новости РБК
Материалы по теме
В Москве за ночь выпало 20% месячной нормы осадков
Общество
Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter