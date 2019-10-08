Синоптики пообещали мокрый снег и дождь в Москве

Синоптики пообещали мокрый снег и дождь в Москве

В Москве во вторник, 8 октября, ожидаются дождь и мокрый снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион сегодня останется в тыловой части циклона, и местами в Москве и области возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказал он.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 4–6 градусов, в области — до плюс 2–7 градусов.

Леус уточнил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. «Минимальная температура воздуха, зафиксированная за эту ночь, составила плюс 0,4 градуса», — сказал он.