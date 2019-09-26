Во всех жилых домах Москвы включили отопление

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы. Об этом сообщается на сайте компании.

МОЭК подключила отопление во всех 33 323 жилых домах и 7826 зданиях, которые входят в зону обслуживания компании. В числе последних 3056 школ, 2410 детских садов, 1490 больниц и 870 поликлиник. При этом среди торговых помещений, офисов и других зданий отопление подключено на 18 853 объектах, что составляет 64,8% от общего количества зоны теплоснабжения МОЭК.

В компании отметили, что обеспечить теплом все объекты Москвы планируется к 27 сентября, в соответствии с графиком.

Отопительный сезон в Москве начался 23 сентября. В пресс-службе заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова сообщили, что подключение всех столичных зданий может занять до пяти дней. На некоторых социальных объектах Москвы подача тепла началась раньше запланированных сроков. В пресс-службе МОЭК объяснили, что это было связано с наличием индивидуальных котельных или особенностями узла подключения.