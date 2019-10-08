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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разработать декларацию ДРСМД

Белоруссия готова разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко призвал обсудить нарастающую обеспокоенность стран, вызванную прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и собраться для этого, например, в Минске. Белоруссия ранее предложила принять многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, напомнил Лукашенко. «Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», — заявил белорусский президент. По его словам, декларация не сможет полностью заменить договор, однако заполнит «пустоту» в сфере регулирования ядерного вооружения.

Ранее о том, что Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил глава белорусского МИДа в своем выступлении с трибуны ООН.

Соединенные Штаты покинули ДРСМД в начале августа и позже провели первый официальный пуск крылатой ракеты. Российский президент Владимир Путин поручил кабмину оценить уровень угрозы безопасности стране и подготовить «симметричный ответ».

25 сентября Путин отправил послание странам НАТО и ряду государств, не входящих в альянс, предложив поддержать усилия Москвы в рамках моратория на развертывание РСМД, сообщал «Коммерсант». В НАТО назвали полученное письмо «игнорирующим реальность».

Теги: Александр Лукашенко, ДРСМД
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НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность»
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