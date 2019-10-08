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Политика ,  
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Допрошенная ФБР депутат Госдумы предложила не обижаться на провокации США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую во время визита в США допросило Федеральное бюро расследований, предложила не обижаться на действия американской стороны. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться. Ну, к сожалению, это норма. Мы должны смотреть в будущее», — сказала она.

Политика
Депутат Госдумы Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Депутат добавила, что сложившаяся ситуация с невыдачей виз становится «определенного рода тенденцией» в отношениях между Россией и США. Однако, считает она, Москве нужно продолжать выстраивать конструктивное взаимодействие с Вашингтоном. По ее словам, в Соединенных Штатах много здравомыслящих людей.

В ночь на 6 октября Юмашева прибыла в аэропорт Нью-Йорка, где ее задержали сотрудники ФБР для допроса. По словам посла России Анатолия Антонова, ей задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также депутату предложили продолжить беседу в неформальной обстановке. Юмашева говорила, что приехала в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Политика
Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

В МИДе назвали случившееся враждебной акцией против России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что допрос депутата является циничной провокацией.

Инга Юмашева стала депутатом Госдумы в 2016 году по башкирскому региональному партийному списку «Единой России». До этого она работала ведущей ГТРК Башкортостан, а потом на телеканале «Россия 1».

Теги: Госдума, депутат, ФБР, допрос
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