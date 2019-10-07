Франция предупредила об угрозе усиления ИГ из-за операции Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии может укрепить позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а не ослабить их. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

Она отметила, что страна будет внимательно следить за выводом войск США из Сирии и возможным наступлением Турции. «Мы должны быть крайне бдительными, так как такой шаг (операция Турции в Сирии. — РБК), идущий вразрез с целями коалиции, может укрепить «Исламское государство», а не ослабить или уничтожить его», — сказала Парли.

В субботу, 5 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, так как США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Вскоре Белый дом заявил, что США не будут поддерживать и участвовать в операции Турции по созданию зоны безопасности.

Соединенные Штаты начали вывод своих войск с северо-востока Сирии. Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщил, что Турция собирается начать операцию после того, как США закончат вывод войск. По словам источника, это может занять около недели.