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Франция предупредила об угрозе усиления ИГ из-за операции Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии может укрепить позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а не ослабить их. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

Она отметила, что страна будет внимательно следить за выводом войск США из Сирии и возможным наступлением Турции. «Мы должны быть крайне бдительными, так как такой шаг (операция Турции в Сирии. — РБК), идущий вразрез с целями коалиции, может укрепить «Исламское государство», а не ослабить или уничтожить его», — сказала Парли.

В субботу, 5 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, так как США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Вскоре Белый дом заявил, что США не будут поддерживать и участвовать в операции Турции по созданию зоны безопасности. 

Соединенные Штаты начали вывод своих войск с северо-востока Сирии. Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщил, что Турция собирается начать операцию после того, как США закончат вывод войск. По словам источника, это может занять около недели.

Теги: Франция, ИГ, операция в Сирии
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