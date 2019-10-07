Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа

Посольство Норвегии в России сообщило, что у него нет информации о существовании доказательств присутствия российского спецназа в Норвегии, передает «Интерфакс».

«Мы не располагаем какими-либо сведениями о деятельности российских сил специальных операций на территории Норвегии или доказательствами такой деятельности», — заявили в посольстве.

В конце сентября издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и странах НАТО сообщило, что на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген были замечены бойцы российского спецназа. По данным издания, они разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Фотографии, которые свидетельствуют о появлении спецназовцев на территории Норвегии, по версии издания, передали союзникам американцы, проводившие в этом районе съемку с разведывательных самолетов.

Посольство России в Норвегии назвало информацию о российском спецназе на Шпицбергене фейком и «грубой провокацией». Представитель МИДа Мария Захарова обвинила авторов сообщений о российском спецназе в Норвегии в попытках разжечь антироссийские настроения в этой стране.