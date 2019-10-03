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МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
По словам Захаровой, «массированные антироссийские вбросы» объясняются намерениями не оставить у жителей Норвегии сомнений во враждебности России. По данным СМИ, бойцов обнаружили на Шпицбергене и в материковой части страны

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами». Трансляция брифинга ведется в Facebook ведомства.

«На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики», — сказала Захарова. По ее словам, «были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты», которые были призваны не оставить у норвежцев сомнений во враждебности России.

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О том, что на архипелаге Шпицберген и на материковой части Норвегии были обнаружены бойцы российского спецназа, в конце сентября сообщило издание AldriMer. По данным источников в разведке, они исследовали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. В Норвегии появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море. Позднее «Новая газета» проанализировала публикации в Instagram и установила, что чеченский спецназ работает в Норвегии с 2016 года. Издание собрало фотографии и видео предполагаемых спецназовцев, а также геолокацию и комментарии.

Официально в Минобороны Норвегии и России информацию не комментировали. Посольство России в Осло назвало сообщение о присутствии спецназа в Норвегии «грубой провокацией».

Согласно договору о Шпицбергене, Россия может эксплуатировать естественные ресурсы архипелага, принадлежащего Норвегии, однако не может использовать остров в военных целях.

Автор: Юлия Выродова
Теги: спецназ, Норвегия, спецназовцы
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