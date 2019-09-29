СМИ сообщили о появлении российского спецназа на норвежской территории

Утверждается, что «известные НАТО» военные появились как на Шпицбергене, так и на материковой части Норвегии

Фото: Ahn Young-joon / AP

Бойцы российского спецназа были обнаружены на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии, утверждает специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer.

Ссылаясь на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО, оно указывает, что российские бойцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. Утверждается, что фотографии, свидетельствующие о появлении спецназовцев на норвежской территории, Осло предоставили американцы, проводившие в этом районе съемку с разведывательных самолетов.

В Норвегии появление спецназовцев связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. При этом на материковой части страны иностранные военные действуют под видом штатских, утверждают источники издания.

Официально в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались. В Минобороны России сообщения норвежских СМИ также пока не комментировали.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Осло, пресс-службу МИД Норвегии, а также в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.