Посольство России назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии

Дипломаты сочли публикацию о появлении в Норвегии бойцов российского спецназа «грубой провокацией», направленной на оправдание выделения дополнительных средств на борьбу с «российской угрозой»

Посольство России в Осло назвало «грубой провокацией» сообщение издания Aldrimer.no о появлении на территории королевства российского спецназа.

«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Ранее Aldrimer.no со ссылкой на свои источники в разведке Норвегии и других стран НАТО сообщило, что российские спецназовцы были замечены на островах принадлежащего Норвегии архипелага Шпицберген, а также и на материковой части королевства. По данным источников издания, бойцы вели разведку местности и важных объектов инфраструктуры. В Aldrimer.no также отметили, что российские военные использовали для перемещения рыболовные траулеры, а засечь присутствие спецназовцев на норвежской земле помогли снимки, сделанные с американских самолетов-разведчиков U-2 и RC-135V.

В российском посольстве предположили, что публикация такого вброса нацелена на оправдание выделения норвежским военным дополнительных средств на борьбу с «российской угрозой». В диппредставительстве отметили, что публикация появилась в преддверии запланированного на октябрь представления оборонного бюджета Норвегии.