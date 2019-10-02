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СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
«Новая газета» проанализировала публикации в Instagram и выяснила, что чеченский спецназ с 2016 года работает в Норвегии. Однако посольство России называло фейком данные о российском спецназе на территории королевства
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Подразделение «Летучий отряд» чеченского спецназа периодически работает в Норвегии. Об этом сообщает «Новая газета», проанализировавшая данные из соцсетей.

Издание собрало информацию из публикаций в Instagram. В частности, фотографии и видео предполагаемых спецназовцев, а также геолокацию и комментарии. «Новая газета» отмечает, что они проводят операции в Арктике с 2016 года.

Один из пользователей под ником bes_600 2 марта прошлого года опубликовал групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: «Лихой 16 год. На Арктику вылетали». На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: «Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили». Другой пользователь, под ником akhaev_07_95, которого упоминает издание, опубликовал фотографию на фоне топливозаправщика с надписью Svalbard lufthavn (аэропорт Шпицбергена). Мужчина одет в одежду с нашивкой парашютного центра DZ Grozny, замечает издание.

Фото: akhaev_07_95 / Instagram

«Новая газета» указала, что пользователь также не раз публиковал снимки с хештегом Российского университета спецназа (Международного учебного центра сил специального назначения под Гудермесом). РБК писал, что учебное заведение связано с благотворительным фондом имени Ахмата Кадырова.

Другой пользователь, bes_600, выложил в своем аккаунте сделанное в 2016 году фото со своими товарищами. Его спросили в комментариях, где находится один из его коллег, на что пользователь ответил, что в то время он ездил по работе в Норвегию.

https://www.instagram.com/p/Bf0UN-pjBKQ/

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«Новая газета» добавляет, что спецназовцам нельзя посещать страны НАТО в туристических целях. Из этого издание делает вывод, что их поездки являются «десантированием». «Разумеется, десантирование, ведь спецсредства и оружие на демилитаризованный Шпицберген туристам, даже очень «вежливым», законно привезти невозможно», — уточняет «Новая газета».

При этом на сайте Российского университета спецназа сообщается, что в 2016 году «Летучий отряд» провел учения в Арктике. Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.

РБК направил запрос пресс-секретарю Кадырова Альви Каримову.

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В конце сентября AldriMer.no со ссылкой на четыре источника в обороне и разведке разных стран и документы написало, что российские спецназовцы проводят разведывательные операции в Норвегии, в частности на Шпицбергене. По данным одного из собеседников, российское подразделение «хорошо известно НАТО и по событиям в Крыму». Источники отметили, что на материковой части Норвегии спецназовцы работали в гражданской одежде.

Впоследствии посольство России в Норвегии назвало фейком и грубой провокацией информацию AldriMer.no о том, что в Норвегии действует российский спецназ. «Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — заявляли в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что публикация может быть попыткой оправдать выделение дополнительных средств на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета.

Авторы: Александра Хрисанфова, Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
Теги: Рамзан Кадыров, Норвегия, спецназ, Чечня
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