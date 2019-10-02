СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Подразделение «Летучий отряд» чеченского спецназа периодически работает в Норвегии. Об этом сообщает «Новая газета», проанализировавшая данные из соцсетей.
Издание собрало информацию из публикаций в Instagram. В частности, фотографии и видео предполагаемых спецназовцев, а также геолокацию и комментарии. «Новая газета» отмечает, что они проводят операции в Арктике с 2016 года.
Один из пользователей под ником bes_600 2 марта прошлого года опубликовал групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: «Лихой 16 год. На Арктику вылетали». На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: «Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили». Другой пользователь, под ником akhaev_07_95, которого упоминает издание, опубликовал фотографию на фоне топливозаправщика с надписью Svalbard lufthavn (аэропорт Шпицбергена). Мужчина одет в одежду с нашивкой парашютного центра DZ Grozny, замечает издание.
«Новая газета» указала, что пользователь также не раз публиковал снимки с хештегом Российского университета спецназа (Международного учебного центра сил специального назначения под Гудермесом). РБК писал, что учебное заведение связано с благотворительным фондом имени Ахмата Кадырова.