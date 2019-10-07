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В МЧС назвали размер первого штрафа за курение на балконе

Размер первого административного штрафа за курение на балконе, приведшее к пожару, составил 4 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МЧС Олега Дегтярева.

По его словам, в отношении виновника пожара в Ставропольском крае был составлен административный протокол по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). Ему вынесено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. руб., уточнил он.

Ранее стало известно, что в минувший четверг, 3 октября, в городе Изобильном в 11:26 вспыхнул пожар на балконе многоэтажного жилого дома. Как сообщается на странице управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте», площадь возгорания составила 0,5 кв. м, причиной называется неосторожность при курении, погибших и травмированных нет. «Виновному в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит ответственность», — говорится в сообщении.

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В России вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах

В России с 1 октября текущего года действуют поправки в правила противопожарного режима. Закон накладывает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.

Ранее в МЧС сообщали, что новые правила также запрещают курить на балконах, однако позднее ведомство опровергло эти данные.

Теги: Ставропольский край, пожар, курение, штраф
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В России вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах
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