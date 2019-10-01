В России вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах

В России вступило в силу постановление правительства о запрете использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Запрет также коснется балконов в жилых комнатах общежитий и гостиниц. Штраф за нарушение составит до 3 тыс. руб., в случае если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб. Если действия нарушителя вызвали серьезные последствия, то его могут привлечь и к уголовной ответственности. При этом в документе нет дано определения «открытому огню».

При обсуждении новых правил пожарной безопасности в конце сентября появились предположения, что поставление может запретить и курение на балконах. Так, изначально в МЧС заявляли, что запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях касался в том числе и закуривания. Позже в министерстве опровергли информацию о запрете курения на балконах, однако добавили, что курильщикам необходимо помнить о своей безопасности и безопасности окружающих.

В 2017 году Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда с курящих на балконе соседей в пользу жильцов, которым мешает табачный дым. В решении ВС отмечалось, что россияне имеют право на благополучную окружающую среду, они также обязаны не нарушать чужое право на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.