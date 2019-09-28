В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

В ведомстве сказали, что в документе речь о курении не идет, однако посоветовали помнить об ответственности перед законом

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. В ведомстве при этом указали, что курильщикам «необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих».

«Постановление не запрещает курить на балконе», — заявили в министерстве.

Ранее в МЧС заявляли, что упомянутый в постановлении правительства запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях касался в том числе и закуривания. При этом в ведомстве сообщали, что курение становится причиной 60% пожаров на балконах.

Дмитрий Песков, комментируя постановление, сказал, что новые правила прежде всего являются противопожарной мерой, а не способом борьбы с табачным дымом. В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай заявил, что закон очень важен из-за угрозы пожара в связи с тем, что люди выбрасывают горящие окурки с балконов.