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В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
В ведомстве сказали, что в документе речь о курении не идет, однако посоветовали помнить об ответственности перед законом
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. В ведомстве при этом указали, что курильщикам «необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих».

«Постановление не запрещает курить на балконе», — заявили в министерстве.

Ранее в МЧС заявляли, что упомянутый в постановлении правительства запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях касался в том числе и закуривания. При этом в ведомстве сообщали, что курение становится причиной 60% пожаров на балконах.

Дмитрий Песков, комментируя постановление, сказал, что новые правила прежде всего являются противопожарной мерой, а не способом борьбы с табачным дымом. В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай заявил, что закон очень важен из-за угрозы пожара в связи с тем, что люди выбрасывают горящие окурки с балконов.

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Постановление правительства, о котором идет речь, вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Пункт 90 этих правил теперь содержит абзац: «Запрещается  использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь». Однако, по всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки.

В соответствии с документом административный штраф за «открытый огонь» составляет 3–5 тыс. руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: курение, МЧС
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