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Курс евро на 5 октября
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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы Общество, 20:12 МВД Ирака сообщило о гибели 104 человек в ходе протестов Политика, 20:06 В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки Общество, 19:56 Зеленский опроверг данные о давлении со стороны Трампа по делу Байдена Политика, 19:55 Путин назвал цель обвинений Трампа в сговоре с Россией Политика, 19:15 Умер один из основателей рок-группы Cream Джинджер Бейкер Общество, 18:45 Песков сообщил о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения Политика, 18:43 «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в чемпионате России Спорт, 18:39 Глава КСИР заявил о будущем падении США из-за «тиранической философии» Политика, 18:33 В Совфеде назвали дату и место похорон вице-спикера Бушмина Общество, 18:18 «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в чемпионате Англии Спорт, 18:12 «Известия» сообщили об обстреле своих журналистов в ДНР Общество, 18:11 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского Политика, 17:52
Общество ,  
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста, назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество
В Петербурге школьника отправили в колонию за поджог знакомой

В субботу, 5 октября, в частном доме в Домодедово нашли тело девушки с множественными колото-резанными ранениями. По данном факту было заведено дело по ч. 1 ст.105 УК (убийство). Как сообщали источники телеканала РЕН ТВ и «МК», 17-летняя девушка была студенткой МГТУ им. Баумана.

Теги: Домодедово, убийство, студентка
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