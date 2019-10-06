В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста, назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В субботу, 5 октября, в частном доме в Домодедово нашли тело девушки с множественными колото-резанными ранениями. По данном факту было заведено дело по ч. 1 ст.105 УК (убийство). Как сообщали источники телеканала РЕН ТВ и «МК», 17-летняя девушка была студенткой МГТУ им. Баумана.