В Подмосковье обнаружили тело 17-летней девушки

В подмосковном городе Домодедово обнаружили тело 17-летней девушки. Об этом сообщила представитель ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

По словам Врадий, на теле были обнаружены множественные колотые ножевые раны. Следователи завели уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и ведется работа по поиску преступника.

Телеканал РЕН ТВ также сообщил, что на теле были обнаружены следы удушения.

Ранее в Балашихе 15-летний школьник признался в убийстве своей ровесницы из параллельного класса. Он сообщил, что убил девочку во время внезапно возникшего конфликта. Тело было обнаружено 3 октября в заброшенном здании. Подростку предъявили обвинение в убийстве и арестовали на два месяца.