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СК завел уголовное дело после убийства 17-летней студентки в Домодедово

Следователи завели уголовное дело по факту убийства 17-летней студентки в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, тело девушки с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире 5 октября. Возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство).

В настоящее время проводятся меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лица, причастного к убийству.

Как ранее сообщил телеканал РЕН ТВ, тело погибшей в коттедже в Домодедово обнаружила ее сестра. По его данным, девушка по имени Алиса училась в МГТУ им. Баумана. Убийца мог быть ее знакомым, сообщал телеканал. При этом радиостанция «Говорит Москва» без указания источника информации сообщила, что тело девушки нашли в квартире на улице Светлой. В это время родители девушки находились в отъезде. Сейчас они экстренно возвращаются домой.

Как подтвердил источник газеты «Московский комсомолец» в полиции, на теле девушки имелись следы удушения.

Теги: Домодедово, убийство, Следственный комитет Московской области ..., студентка
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