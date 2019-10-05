СМИ узнали детали убийства девушки в Домодедово

Тело девушки, убитой в подмосковном городе Домодедово, нашла в коттедже ее сестра. На месте преступления обнаружили следы борьбы, сообщает РЕН ТВ без указания источника информации.

По данным телеканала, девушка по имени Алиса училась в МГТУ им. Баумана. РЕН ТВ добавляет, что убивший ее злоумышленник ничего не украл, хотя в коттедже были деньги. В этот день ее родители не были дома. Канал отмечает, что убийца мог быть ее знакомым.

Источник «Московского комсомольца» в полиции также подтвердил, что 17-летняя девушка была студенткой МГТУ. По данные издания, у нее обнаружили следы удушения.

Радиостанция «Говорит Москва» без указания источника информации отмечает, что, по другой версии, тело девушки нашли в квартире на улице Светлой. По ее данным, родители в экстренном порядке возвращаются домой из отъезда.