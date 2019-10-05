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СМИ узнали детали убийства девушки в Домодедово

Тело девушки, убитой в подмосковном городе Домодедово, нашла в коттедже ее сестра. На месте преступления обнаружили следы борьбы, сообщает РЕН ТВ без указания источника информации.

По данным телеканала, девушка по имени Алиса училась в МГТУ им. Баумана. РЕН ТВ добавляет, что убивший ее злоумышленник ничего не украл, хотя в коттедже были деньги. В этот день ее родители не были дома. Канал отмечает, что убийца мог быть ее знакомым.

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Источник «Московского комсомольца» в полиции также подтвердил, что 17-летняя девушка была студенткой МГТУ. По данные издания, у нее обнаружили следы удушения.

Радиостанция «Говорит Москва» без указания источника информации отмечает, что, по другой версии, тело девушки нашли в квартире на улице Светлой. По ее данным, родители в экстренном порядке возвращаются домой из отъезда.

Следователи завели дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК). Она предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Помимо этого нарушителю могут ограничить свободу на срок до двух лет.

Теги: Домодедово, убийство, студентка
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