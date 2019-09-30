В Петербурге школьника отправили в колонию за поджог знакомой

В Санкт-Петербурге школьника, который поджег свою знакомую в ноябре прошлого года, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по региону.

Подросток 2003 года рождения был признан виновным в совершении преступления по п. «б, д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Согласно решению суда, он также должен будет возместить 2 млн руб. морального вреда.

По данным следствия, в ноябре 2018 года в квартире на проспекте Науки подросток 2003 года рождения облил свою знакомую 2004 года рождения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. У пострадавшей диагностировали ожоги 25% поверхности тела и травму дыхательных путей.

Как уточняет «Фонтанка», в ночь на 15 ноября семиклассник привел компанию (два подростка и две школьницы) в квартиру своей бабушки на проспекте Науки, 16/1. По данным издания, школьники обливали друг друга водой, однако потом подросток посадил 14-летнюю девочку на стул, облил спиртом и поджег, после чего сбежал. Семиклассницу госпитализировали в детскую больницу на Авангардной улице с ожогами второй степени.