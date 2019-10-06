МЧС предупредило о порывах ветра и дожде со снегом в Москве

В Москве в воскресенье, 6 октября, ожидаются дождь с мокрым снегом и порывистый ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с, предупредили в МЧС.

Непогода в столице продлится до 21:00. Спасатели порекомендовали жителям парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций и посоветовали обходить их на улице. При выходе из дома в случае сильного ветра не стоит проходить близко к рекламным щитам и укрываться под деревьями, добавили в службе.

Ранее синоптики сообщили, что в столице и области 6 октября пройдет дождь с мокрым снегом, сильные осадки ожидаются в восточной части Подмосковья. При этом уже ночью в Москве и области может выпасть сухой снег, отметили в Гидрометцентре. Такой же прогноз на выходные давали и синоптики центра «Фобос». Снег не пролежит долго и растает при плюсовой температуре днем, говорили они.

Первый снег в Центральной России прошел 22 сентября.



