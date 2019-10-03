Синоптики предупредили о риске снега в Москве на выходных

В воскресенье, 6 сентября, в Москве и Московской области возможны дождь и мокрый снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Но это не значит, что мы вдруг проснемся и у нас все будет белое. Просто среди капель дождя будут пролетать отдельные снежинки», — пояснил Леус.

«По ночам на выходных вполне возможно, что в отдельных районах столичного региона, скорее, на севере и востоке Московской области будут слабые заморозки до минус 1 градуса», — добавил синоптик. Он также сообщил, что в Москве в субботу ночью температура воздуха составит до плюс 4–6 градусов, а в воскресенье — от плюс 2 градусов до плюс 4 градусов.

В конце сентября синоптики сообщили, что самыми теплыми днями в первую неделю октября станут вторник, 1 октября, и четверг, 3 октября, так как в эти дни температура повысится до плюс 16 градусов. При этом на протяжении всей недели будет пасмурная погода с частыми дождями.

В Росгидрометцентре сообщали, что на севере европейской и азиатской части России в октябре ожидается температура выше климатической нормы. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанда, теплее обычного будет в Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, а также на севере Красноярского края, Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.