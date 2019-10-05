Синоптики назвали возможную дату выпадения снега в Москве и области

В Москве и Московской области ночью 7 октября может выпасть сухой снег. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

Она отметила, что снежный покров на земле не образуется из-за плюсовой дневной температуры. Согласно прогнозу, ночью 7 октября температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем же ожидается от 1 до 6 градусов тепла.

Во вторник ночью, 8 октября, температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем прогреется от 2 до 7 градусов тепла. По словам Макаровой, «наступает глубокая осень», она также попросила водителей быть внимательнее на дороге из-за перемены погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в воскресенье, 6 октября, в Москве и Подмосковье возможны дождь и мокрый снег. Он также отметил, что покрова снега не будет. По словам Леуса, по ночам в выходные преимущественно на севере и востоке Московской области будут слабые заморозки до минус 1 градуса.