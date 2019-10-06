Синоптики пообещали 6 октября дождь со снегом в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 6 октября, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Сильные осадки прогнозируются на востоке области.

Днем температура в столице будет не превышать 2-4 градусов, а в Московской области ожидается не больше 0-5 градусов тепла. Порывы ветра при этом достигнут 5-10 м/с, местами — 12-17 м/с.

Дождь и мокрый снег, отмечает Гидрометцентр, возможны и в ночь на понедельник, 7 октября. Температура в Москве при этом ожидается от 0 до 2 градусов, а в Подмосковье от минус 1 до 4 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что ночью 7 октября в Москве и Подмосковье может выпасть сухой снег. По ее данным температура воздуха будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла. По словам Макаровой, «наступает глубокая осень», и водителям следует быть внимательнее на дороге из-за перемены погоды.