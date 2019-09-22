В центральной России прошел первый снег

В некоторых районах Подмосковья наблюдался переходящий в снег дождь, местами с градом. Мокрый снег также прошел в Костромской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В регионах Центрального федерального округа выпал первый снег.

«РИА Новости» сообщает, что в некоторых районах Подмосковья прошел дождь, переходящий в снег, местами с градом. Град наблюдался в Клину. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что снег шел в Ступинском районе, он продолжался не более пяти минут. По его словам, снежного покрова не ожидается.

По информации Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этой области также прошел мокрый снег.

В нескольких регионах ЦФО центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о снеге в ночь на понедельник, 23 сентября. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте Владимирского и Ярославского ЦГМС.

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