Греф заявил о перевыпуске карт «Сбербанка» после утечки их данных

Карты 200 клиентов «Сбербанка», данные которых подверглись утечке, уже перевыпустили. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

По его словам, украденные данные не публиковались в открытом доступе. «Они находятся у нас, и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего», — сказал Греф.

Он отметил, что на перевыпуск понадобилось всего два дня. Сейчас клиенты «Сбербанка», включая тех, что находятся в командировках, начнут получать новые карты. Греф добавил, что все кредитные карты находились на особом мониторинге. «Мы контролировали каждую операцию, поэтому никакой угрозы, никакой опасности средствам клиентов не было», — сказал глава «Сбербанка».

Он также принес извинения клиентам за то, что на них «такой информационный поток обрушился». По его словам, банк не мог сообщить о случившемся до завершения расследования и операции по поиску доказательств. Кроме прочего, Греф поблагодарил клиентов, отметив их спокойствие.