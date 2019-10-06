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Греф заявил о перевыпуске карт «Сбербанка» после утечки их данных

Карты 200 клиентов «Сбербанка», данные которых подверглись утечке, уже перевыпустили. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

По его словам, украденные данные не публиковались в открытом доступе. «Они находятся у нас, и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего», — сказал Греф.

Он отметил, что на перевыпуск понадобилось всего два дня. Сейчас клиенты «Сбербанка», включая тех, что находятся в командировках, начнут получать новые карты. Греф добавил, что все кредитные карты находились на особом мониторинге. «Мы контролировали каждую операцию, поэтому никакой угрозы, никакой опасности средствам клиентов не было», — сказал глава «Сбербанка».

Он также принес извинения клиентам за то, что на них «такой информационный поток обрушился». По его словам, банк не мог сообщить о случившемся до завершения расследования и операции по поиску доказательств. Кроме прочего, Греф поблагодарил клиентов, отметив их спокойствие.

Финансы
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

Ранее «Сбербанк» сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка. У него был доступ к базам данных клиентов, а информацию он пытался украсть «в корыстных целях». По словам Грефа, преступление удалось раскрыть «в течение считанных часов».

В «Сбербанке» уточняли, что были затронуты данные 200 клиентов, их деньги при этом были в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в открытый доступ. «Коммерсантъ» сообщал, что у злоумышленников был доступ к данным 60 млн карт клиентов «Сбербанка». Греф эту информацию опроверг.

Теги: «Сбербанк», Герман Греф, утечка данных, банковские карты
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