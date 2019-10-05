Греф заявил о найденном за считаные часы виновнике утечки данных

Греф заявил о найденном за считаные часы виновнике утечки данных

Сбербанк совместно с правоохранительными органами выявил виновного в утечке персональных данных клиентов. По словам главы кредитной организации Германа Грефа, преступление удалось раскрыть «в течение считаных часов», говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в распоряжение РБК.

Банк после происшествия сделал «серьезные выводы» и решил усилить контроль «доступа к работе наших систем сотрудников банка».

Как ранее отметили в Сбербанке, виновником утечки персональных данных клиентов является 28-летний сотрудник банка, который работал на позиции руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка. У него был доступ к базам данных клиентов.

Само хищение он пытался совершить ради личной выгоды, уточнили в Сбербанке. В банке подтвердили отсутствие дальнейшей угрозы утечки данных, за исключением уже ушедших в Сеть данных о картах 200 клиентов.