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Греф заявил о найденном за считаные часы виновнике утечки данных
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Сбербанк совместно с правоохранительными органами выявил виновного в утечке персональных данных клиентов. По словам главы кредитной организации Германа Грефа, преступление удалось раскрыть «в течение считаных часов», говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в распоряжение РБК.

Банк после происшествия сделал «серьезные выводы» и решил усилить контроль «доступа к работе наших систем сотрудников банка».

Финансы
Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

Как ранее отметили в Сбербанке, виновником утечки персональных данных клиентов является 28-летний сотрудник банка, который работал на позиции руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка. У него был доступ к базам данных клиентов.

Само хищение он пытался совершить ради личной выгоды, уточнили в Сбербанке. В банке подтвердили отсутствие дальнейшей угрозы утечки данных, за исключением уже ушедших в Сеть данных о картах 200 клиентов.

3 октября газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке в Сеть данных клиентов Сбербанка. В частности, на одном из форумов были размещены заблокированные Роскомнадзором объявления о продаже личных данных клиентов организации. Авторы заявляли об имеющемся у них доступе к данным 60 млн карт. Близкий к ЦБ источник газеты утверждал, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.

Впоследствии в Сбербанке подтвердили, что утечка коснулась только 200 клиентов. В кредитной организации основной версией случившегося назвали «преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора».

Теги: Сбербанк, Герман Греф, утечка данных, новости РБК
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