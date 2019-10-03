Сбербанк заявил о безопасности средств клиентов после утечки данных

В Сеть попали данные 200 клиентов кредитной организации, а не информация о 60 млн карт, о чем ранее написала газета «Коммерсантъ». Их средства, заверили в банке, в безопасности, поскольку в выложенной базе не было кодов CVV

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Данные по картам 200 клиентов Сбербанка утекли в интернет, однако их средства находятся в безопасности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В интернет действительно попали технические данные по четным записям кредитных карт. На данным момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. <...> Сейчас мы проводим внутреннее расследование», — отметили в банке.

Основной версией случившегося там назвали «преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора».

В Сбербанке заверили, что средства его клиентов, в частности тех, чьи данные утекли в Сеть, находятся в безопасности, поскольку в открытом доступе оказались учетные записи по кредитным картам, в которых нет CVV-кодов, а также логинов и паролей от интернет-банка. Без этих данных мошенники не могут украсть деньги с карт, добавили в кредитной организации.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией названы умышленные преступные действия сотрудника — внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.