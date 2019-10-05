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Ученые спрогнозировали возможные последствия ядерной войны в 2025 году
Согласно исследованию из Science Advances, взрыв всего ядерного арсенала, которым Индия и Пакистан будут располагать к 2025 году, может стать причиной гибели 50–125 млн человек в течение недели
Фото: AP

Потенциальный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном может привести к гибели 50–125 млн человек в течение недели, в результате чего на планете произойдут серьезные изменения. К такому выводу пришли американские ученые. Их исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты пришли к выводу, что углеродсодержащие аэрозоли, в частности сажа (16–36 млн т), поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет. В результате доступ к поверхности планеты сократится на 20–30%, считают исследователи.

При этом наступившее вследствие этого глобальное похолодание может привести к уменьшению в среднем на 15–30% уровня осадков в масштабе всей Земли. Эксперты утверждают, что среднегодовой уровень осадков в Индии и Центральном Китае может упасть до нуля, тогда как на Среднем Западе и Северо-востоке США — на 50%.

Такой сценарий может произойти, если взорвутся все ядерные арсеналы Индии и Пакистана, которые они будут иметь к 2025 году (порядка 400–500 единиц).

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Специалисты установили, что сильнее всего Земля охладится спустя три года после начала ядерной войны. Низкая температура продержится и следующие четыре года, утверждают эксперты. Согласно исследованию, возвращение атмосферы к прежним температурам потребует более десяти лет (в случае ведения отсчета с начала конфликта).

В августе пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур подтвердил, что страна провела успешное испытание баллистической ракеты «Газнави». Запуск ракеты состоялся на фоне обострения отношений Пакистана с Индией, также обладающей ядерным оружием. В частности, в начале месяца Индия отменила особый конституционный статус спорного штата Джамму и Кашмир. В связи с этим Пакистан выразил протест, разорвал дипломатические отношения и пригрозил обратиться в Международный суд ООН.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: Индия, Пакистан, ученые, ядерная война
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