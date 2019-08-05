Кабмин Индии отменил особый статус спорного с Пакистаном Кашмира

Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамма и Кашмир. Об этом сообщает издание Times of India.

Особый статус был закреплен ст. 370 Конституции страны. Он дает региону право иметь собственную конституцию и право на принятие самостоятельных решений по всем вопросам, за исключением обороны, связи и иностранных дел. Об отмене действия этой статьи объявил в парламенте министр внутренних дел Амит Шах. По его словам, президент Рам Натх Ковинд подписал указ, который вступает в силу сразу. Глава ведомства уточнил, что штат будет реорганизован и разделен на две союзные территории — Джамма и Кашмир и отделяющуюся от них историческую область Ладакх.

Источники телеканала NDTV указывают, что после принятия такого решения руководство страны перебросило 8 тыс. военных из разных частей Индии к Кашмиру. В настоящее время все учебные заведения в Джамму и Кашмире закрыты, интернет и связь не работают.

МИД Пакистана осудил решение индийского правительства. «Как свидетельствует резолюция Совета безопасности ООН, никакие действия Нью-Дели не могут изменить статус данного спорного региона. Исламбад предпримет все возможные меры, чтобы остановить эти незаконные действия», — говорится в заявлении пакистанского ведомства.

Кашмир — спорная территория Индии и Пакистана. После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус населенного преимущественно мусульманами региона не был закреплен официальными соглашениями.