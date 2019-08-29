Пакистан объявил об испытании баллистической ракеты «Газнави»

Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Газнави», сообщил в своем Twitter пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур.

Запуск ракеты класса «земля — земля» прошел ночью. Гафур опубликовал видео, на котором ракета стартует и набирает высоту, пробивая облачность.

Радиус поражения ракеты «Газнави» достигает 290 км. Она способна нести боеголовки различного типа, в том числе и ядерные. Разработка ракеты велась с конца 1980-х годов, однако на время прервалась после того, как ракеты аналогичного класса Пакистану начал поставлять Китай. Первый запуск ракеты «Газнави» («Хатф-3») прошел в 2002 году, с 2004 года она стоит на вооружении армии. Каждые несколько лет армия Пакистана проводит ее испытательные запуски.