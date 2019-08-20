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Baidu $145 (+31,36%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,05%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Пакистан пригрозил Индии судом ООН из-за статуса Кашмира

Пакистан решил обратиться в Международный суд ООН по вопросу о статусе Кашмира после того, как Индия отменила его автономию. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает телеканал Ary News.

По словам министра, такое решение приняли с учетом всех правовых аспектов дела. Он добавил, что в ближайшее время Министерство юстиции сообщит подробности по поводу обращения Пакистана в суд ООН.

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Индия отменила автономию ставшего причиной трех войн региона

Индия отменила особый конституционный статус спорного штата Джамму и Кашмир 5 августа. Он позволял территории, принадлежность которой оспаривает Пакистан, иметь собственную Конституцию и самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме сфер обороны, связи и иностранных дел. Штат решили реорганизовать и разделить на две союзные территории — Джамму и Кашмир и отделяющуюся от них историческую область Ладакх.

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В связи с таким решением Пакистан выразил протест и решил выслать из государства индийского посла, отозвать своего дипломата из Индии, приостановить торговлю, пересмотреть двусторонние договоры со страной и поднять вопрос о лишении особого статуса штата Джамму и Кашмир в ООН.

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями. Часть его территории оказалась под контролем Пакистана (Азад-Кашмир), другая часть — под контролем Индии (штат Джамму и Кашмир).

Теги: Пакистан, Индия, Кашмир, Международный суд ООН в Гааге
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