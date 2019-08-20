Пакистан пригрозил Индии судом ООН из-за статуса Кашмира

Пакистан решил обратиться в Международный суд ООН по вопросу о статусе Кашмира после того, как Индия отменила его автономию. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает телеканал Ary News.

По словам министра, такое решение приняли с учетом всех правовых аспектов дела. Он добавил, что в ближайшее время Министерство юстиции сообщит подробности по поводу обращения Пакистана в суд ООН.

Индия отменила особый конституционный статус спорного штата Джамму и Кашмир 5 августа. Он позволял территории, принадлежность которой оспаривает Пакистан, иметь собственную Конституцию и самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме сфер обороны, связи и иностранных дел. Штат решили реорганизовать и разделить на две союзные территории — Джамму и Кашмир и отделяющуюся от них историческую область Ладакх.