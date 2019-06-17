Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия

Количество ядерных боеголовок в мире сократилось с 14 465 единиц на начало 2018 года до 13 865 на начало текущего года. При этом обладающие ядерным оружием страны продолжают модернизировать его или заявляют о таких намерениях

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Общее количество ядерного оружия в мире сокращается, однако обладающие им страны продолжают его модернизировать, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

«Ключевым выводом является то, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы», — завил бывший заместитель генсека ООН, председатель правления института Ян Элиассон.

Как отмечается, на Россию и США в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. В обеих странах реализуются дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боегловок, ракетных и авиационных систем их доставки, указывается в докладе.

Авторы документа напомнили, что договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) истечет в 2021 году, если стороны не согласятся продлить его. «Перспективы продолжения согласованного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами», — заявил директор программы СИПРИ по ядерному разоружению Шеннон Кайл.