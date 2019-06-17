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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия
Количество ядерных боеголовок в мире сократилось с 14 465 единиц на начало 2018 года до 13 865 на начало текущего года. При этом обладающие ядерным оружием страны продолжают модернизировать его или заявляют о таких намерениях
Фото: Минобороны России / РИА Новости

Общее количество ядерного оружия в мире сокращается, однако обладающие им страны продолжают его модернизировать, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

«Ключевым выводом является то, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы», — завил бывший заместитель генсека ООН, председатель правления института Ян Элиассон.

Как отмечается, на Россию и США в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. В обеих странах реализуются дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боегловок, ракетных и авиационных систем их доставки, указывается в докладе.

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Авторы документа напомнили, что договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) истечет в 2021 году, если стороны не согласятся продлить его. «Перспективы продолжения согласованного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами», — заявил директор программы СИПРИ по ядерному разоружению Шеннон Кайл.

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Всего в мире на начало 2018 года существуют девять ядерных стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция. Все они обладают 13 865 единицами ядерного оружия, тогда как на начало прошлого года эта цифра составляла 14 465 единиц, указывается в докладе. При этом 2 тыс. из них находятся в состоянии боеготовности, а 3750 развернуты в оперативных частях. Как указывает СИПРИ, ядерные арсеналы других стран значительно меньше, чем у России и США, однако все они либо уже разрабатывают и размещают новые системы, либо объявили о намерении сделать это.

В конце мая директор Совета национальной безопасности США Тим Моррисон сообщил, что президент Дональд Трамп примет решение о том, продлевать ли Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году. При этом СМИ со ссылкой на источники писали, что американский лидер поручил своей администрации подготовить почву для заключения в дальнейшем с Москвой и Пекином нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

Первый договор СНВ начал действовать в 1994 году и истек в 2009-м. В2010 году бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор, который вступил в силу в 2011 году.

Автор: Юлия Выродова
Теги: ядерное оружие, Безопасность
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