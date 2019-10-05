Российский вице-премьер доехал с Кубы до Венесуэлы

Российский вице-премьер доехал с Кубы до Венесуэлы

Вице-премьер России Юрий Борисов, который вместе с премьером Дмитрием Медведевым 3–4 октября посетил Кубу, в субботу, 5 октября, прибыл с визитом в Венесуэлу.

Как сообщает ТАСС, Борисов заявил журналистам, что Россия и Венесуэла выводят отношения на уровень стратегических партнеров и союзников в условиях санкций США против Каракаса.

Борисов напомнил о недавнем визите в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, где он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам вице-премьера, этот визит стал сигналом для международного сообщества.

Односторонние меры в отношении Каракаса со стороны Вашингтона, по мнению Борисова, предоставляют России уникальную возможность для выстраивания сотрудничества с Венесуэлой «на принципиально новой основе».