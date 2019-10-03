Мадуро заявил о планах посетить Северную Корею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Северную Корею. Об этом он заявил во время телефонного разговора с председателем Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо в эфире национального телеканала, передает Clarin.

Кабельо во время разговора в с президентом обсудил результаты поездки венесуэльской делегации во Вьетнам и Северную Корею, которая прошла на минувшей неделе. Мадуро отметил, что во время визита Венесуэле удалось достичь «огромных» соглашений с Северной Кореей по сельскохозяйственной, промышленной отраслям. «Очень скоро я поеду в Корею, будьте уверены, вы уже открыли дверь, дорогу, и мы скоро поедем туда», — добавил Мадуро. Венесуэльская делегация также посетила Вьетнам, где также были заключены «большие соглашения».

В сентябре Мадуро посетил Россию. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным 25 сентября. Мадуро сообщил, что на встрече лидеры двух стран подробно обсудили все области взаимодействия и наметили пути для развития сотрудничества между странами.