Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана

Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана

Президент США Дональд Трамп в рамках борьбы с коррупцией подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга, а также их семьям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.

Как следует из документа, США запрещают въезд на свою территорию членам венесуэльского правительства высокого ранга, а также их семьям. Отмечается, что запрет на въезд в страну распространяется для тех, кто «прекратил эти действия и кто предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь сделать Венесуэлу вновь эффективно работающей, демократической страной». Также ограничения вводятся против «должностных лиц правительства Ирана высокого ранга» и их семей.

Отмечается, что вопросами реализации данного указа займется Госдепартамент совместно с Министерством внутренней безопасности США.

24 сентября США расширили санкции против четырех венесуэльских нефтяных компаний и четырех суден, перевозящих нефтепродукты. В этот день президент Боливарианской республики Николас Мадуро находился с официальным визитом в Москве.