Медведев ответил на слухи о возвращении военной бригады на Кубу

— Пусть говорят, — отреагировал Медведев.
Дмитрий Медведев совершил двухдневный визит на Кубу с 3 по 4 октября. В ходе него российский премьер встретился с Раулем Кастро, а также состоялся запуск первой на Кубе станции ГЛОНАСС. Также между органами власти и компаниями двух стран был заключен ряд соглашений. Один из них — договор о восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры острова.
Во время визита Медведева на Кубу тема военно-технического сотрудничества была сведена к минимуму, говорил источник РБК, близкий к МИДу. Как ранее заявил в беседе с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, вероятной темой для обсуждения могло стать восстановление радиолокационного центра в пригороде кубинской столицы Гаваны — Лурдесе, который функционировал до 2002 года. Его основная задача заключалась в перехвате информации с объектов на американской территории.
По мнению Фролова, Кубу следует рассматривать в контексте политических событий в Венесуэле. Он также отметил, что для официального правительства Венесуэлы и тех, кто его поддерживает, Куба является своего рода тыловой базой.
Как заявил в феврале газете «Коммерсантъ» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, в начале текущего года с Кубой было заключено соглашение. В частности, Россия предоставила республике госкредит в размере €38 млн. Как отмечал Шугаев, деньги в рамках госкредита планировалось направить на развитие технологического сотрудничества, которое в первую очередь предполагает проекты по развитию оборонного сектора Кубы.