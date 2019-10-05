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Медведев ответил на слухи о возвращении военной бригады на Кубу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» Сергею Брилеву прокомментировал идею о возможном возвращении на Кубу военного контингента на фоне обострения международной обстановки, как это было в советские годы.

«Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», — сказал Медведев, отметив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.

В ходе интервью Брилев поинтересовался у Медведева, обсуждал ли он на встрече с первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы и экс-главой государства Раулем Кастро размещение на острове бригад.

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— Здесь столько разговоров в кулуарах про это, — отметил Брилев.

— Пусть говорят, — отреагировал Медведев.

Дмитрий Медведев совершил двухдневный визит на Кубу с 3 по 4 октября. В ходе него российский премьер встретился с Раулем Кастро, а также состоялся запуск первой на Кубе станции ГЛОНАСС. Также между органами власти и компаниями двух стран был заключен ряд соглашений. Один из них — договор о восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры острова.

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Во время визита Медведева на Кубу тема военно-технического сотрудничества была сведена к минимуму, говорил источник РБК, близкий к МИДу. Как ранее заявил в беседе с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, вероятной темой для обсуждения могло стать восстановление радиолокационного центра в пригороде кубинской столицы Гаваны — Лурдесе, который функционировал до 2002 года. Его основная задача заключалась в перехвате информации с объектов на американской территории.

По мнению Фролова, Кубу следует рассматривать в контексте политических событий в Венесуэле. Он также отметил, что для официального правительства Венесуэлы и тех, кто его поддерживает, Куба является своего рода тыловой базой.

Как заявил в феврале газете «Коммерсантъ» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, в начале текущего года с Кубой было заключено соглашение. В частности, Россия предоставила республике госкредит в размере €38 млн. Как отмечал Шугаев, деньги в рамках госкредита планировалось направить на развитие технологического сотрудничества, которое в первую очередь предполагает проекты по развитию оборонного сектора Кубы.

Теги: Дмитрий Медведев, Куба, российские военные
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