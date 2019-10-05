Медведев ответил на слухи о возвращении военной бригады на Кубу

Медведев ответил на слухи о возвращении военной бригады на Кубу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» Сергею Брилеву прокомментировал идею о возможном возвращении на Кубу военного контингента на фоне обострения международной обстановки, как это было в советские годы.

«Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», — сказал Медведев, отметив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.

В ходе интервью Брилев поинтересовался у Медведева, обсуждал ли он на встрече с первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы и экс-главой государства Раулем Кастро размещение на острове бригад.

— Здесь столько разговоров в кулуарах про это, — отметил Брилев.