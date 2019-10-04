Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС

Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС

Российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил о запуске на Кубе беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС», передает корреспондент РБК с места событий.

По словам Борисова, запуск состоялся 2 октября, накануне прилета на остров премьер-министра Дмитрия Медведева. От «Роскосмоса» на открытии станции присутствовал заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Ранее о том, что в рамках визита Медведева состоится запуск первой на Кубе станции ГЛОНАСС, сообщали источники РБК.

О том, что Москва и Гавана планируют начать работу по подключению Кубы к ГЛОНАСС, говорилось еще в 2010 году. На какое-то время обсуждение затихло, но в 2014 году тема вновь стала актуальной — тогда США отказались размещать станции ГЛОНАСС на своей территории.