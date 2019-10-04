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Борисов сообщил о запуске первой на Кубе станции ГЛОНАСС

Российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил о запуске на Кубе беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС», передает корреспондент РБК с места событий.

По словам Борисова, запуск состоялся 2 октября, накануне прилета на остров премьер-министра Дмитрия Медведева. От «Роскосмоса» на открытии станции присутствовал заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Ранее о том, что в рамках визита Медведева состоится запуск первой на Кубе станции ГЛОНАСС, сообщали источники РБК.

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О том, что Москва и Гавана планируют начать работу по подключению Кубы к ГЛОНАСС, говорилось еще в 2010 году. На какое-то время обсуждение затихло, но в 2014 году тема вновь стала актуальной — тогда США отказались размещать станции ГЛОНАСС на своей территории.

О появлении станции ГЛОНАСС на Кубе в «Роскосмосе» вновь заявили в 2015 году. «Станция на Кубе <...> позволит кубинским потребителям пользоваться услугами высокоточной навигации, использовать возможности спутниковой группировки в народнохозяйственных целях — высокоточного земледелия, мониторинга транспорта, геодезии и картографии, прокладки новых дорог и строительства», — говорил бывший генконструктор ГЛОНАСС Сергей Карутин.

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В 2018 году пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» подписала контракт с компаниями «Техноимпорт» и «Геокуба» на размещение на территории Кубы беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС». Отмечалось, что станция будет предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass. Цель — измерение текущих навигационных параметров, прием навигационных сообщений спутников, регистрация результатов измерений и навигационных сообщений и передача данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.

Вскоре после этого о подготовке к размещению наземной станции ГЛОНАСС на Кубе объявил президент России Владимир Путин.

Теги: ГЛОНАСС, Куба, Юрий Борисов
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